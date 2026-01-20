好市多「1產品」涉蘇丹紅！急電會員快退貨 官方最新回應曝

記者施春美／台北報導

先前蘇丹紅辣椒粉食安問題引起恐慌，去年更在化妝品上被驗出，昨日(19日)有好市多會員表示，接到電話被告知一款韓國「撫紋精華棒」涉及蘇丹紅，提醒會員進行退貨，讓人相當緊張。貼文一出，一票網友稱表示也接獲電話。好市多今(20日)表示，此舉屬預防性回收，該產品的產商已委託第三方檢驗，結果均未檢出蘇丹紅。

一名網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中表示，她接到好市多的電話，詢問去年是否有購買一款「韓國撫紋棒」，並稱該產品涉及蘇丹紅，讓該網友相當驚訝，直呼「啊不就還好我懶惰，目前才擦完半支而已…」

廣告 廣告

貼文引發熱烈討論，也有網友解釋，因韓國廠商在其他產品發現染色劑，為防止交叉污染，才會主動聯繫會員。不少人接到電話後，稱讚好市多主動打電話提醒消費者很讚，「這售服值得給讚」、「我用完了，但對方說沒關係，拿卡去這樣可以退」、「我也接到電話，嚇死了」、「只是預防性下架」、「好市多真的好棒」。

對此，好市多今表示，目前其門市已無銷售該商品，但基於維護會員權益與產品安全的原則，主動進行預防性回收作業。此外，針對本事件，廠商已主動將「KAHI 撫紋精華棒」委託第三方公正單位進行抽樣檢驗，結果均未檢出蘇丹紅。

更多三立新聞網報導

寒冷程度升級！鄭明典曬「雲街圖」 冷空氣兵臨城下

獨家／13歲少年泡澡20分鐘中風！名醫揭「恐怖關鍵」：年輕人都要注意

大寒強烈冷氣團來襲！「4生肖」要防生病、忌危險運動：否則會後悔

不是40歲！研究曝「這年齡起」身體開始老化：不理慘失能

