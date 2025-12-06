好市多「1神級好物」大特價！他驚比官網還便宜 全場讚：輕又好用

生活中心／朱祖儀報導

許多人愛逛好市多。（圖／資料照）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。一名網友近來發現好市多線上購物有台灣鹿港製的「台灣第一筷」，且正在特價，比官網還要便宜。文章曝光後，網友紛紛暴動，表示「這款很輕很好用！」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己用過這款「台灣第一筷」之後，覺得非常好夾，本來想趁雙11在官網上面購買，沒想到意外發現好市多線上購物也有同款筷子，且價格比官網還要便宜，直呼「還好沒下手！」

廣告 廣告

從好市多官網看到，這款筷子是不鏽鋼316材質，且做成正四方形，更好夾取食物、也不易滾動，可用於洗碗機、烘碗機，10雙價格1179元，一雙約為118元。而官網同款筷子一雙要價190元，好市多價格確實優惠不少。

好市多上架「台灣第一筷」，網友大讚好用。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光，眾人也留言表示，「我有一雙，攜帶方便、好清洗，我好喜歡這雙筷子」、「家裡全使用這四方形寶筷，已超過4年了，完美如新」、「我有在官網買，輕且好用」、「好用，方形不會滾，尖頭也很好夾，重量輕」、「這家筷子品質很好，我們家用很久了，沒想到網路可以下單，謝謝分享」、「這家筷子超讚，好市多價格太佛了。」

但也有人不習慣這種筷型，指出「當初也是看到網友狂推好夾所以入手了好幾雙，結果買來覺得超難夾，真心難用」、「我覺得不鏽鋼的地方太滑了，尤其是挾麵的時候，考驗技術和耐心」、「我無法好好使用這種筷子。」

更多三立新聞網報導

不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

台灣人超愛送零食！一堆日本人轉頭就丟掉 原因曝光：很困擾

「50嵐1符號」喝20年仍看不懂！全場爆共鳴 內行人解答了

隱藏鐵飯碗曝光！「1工作」低調賺7萬、事假有錢拿 員工做30年不想走

