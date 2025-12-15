好市多「1零食」降110元！掀搶買潮 民眾直呼：趁便宜快搬貨

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多販售多項高CP值商品，頗受消費者歡迎，若熱賣商品又逢特價活動，更會掀起搶買風潮。近來一款含堅果、果乾的總匯點心包，因一箱降價110元，降幅高達20%，在賣場頗受歡迎，成為許多消費者近來購物推車的常見商品。

好市多不特定地推出優惠，近來一款總匯點心包推優惠，頗受歡迎，一箱有20小包裝的堅果、果乾綜合包，原價549元，降價110元至429元，降幅20%。該商品強調健康風，內含核桃、蔓越莓乾、榛果、葡萄乾、枸杞及南瓜籽仁。

好市多的一款總匯點心包，近來降價110元，引發搶買潮。(圖／記者施春美拍攝)

由於該商品並非經常舉辦特價活動，此次降價頗受消費者關注。有網友表示，該商品一年就優惠這一次，折價110元後超划算，很多人在搬貨，一箱20小包，一下就吃完。

《三立新聞網》記者今(15日)至好市多內湖店直擊發現，不少人的推車中都有2箱以上，堪稱「搶搬潮」。有民眾表示，因為是小包裝，方便攜帶，也避免堅果受潮問題，且適合當點心食用，趁優惠期間先囤貨。

好市多的一款總匯點心包，近來每箱降價110元，引發搶買潮。(圖／記者施春美拍攝)

