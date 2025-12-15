好市多「10大奧客行徑」出爐！員工真心話曝光

不少顧客都會去好市多購買日用品。圖／翻攝自好市多官網

美式大賣場好市多（Costco）商品應有盡有，不少顧客都會前去購買日用品。根據《每日餐點（Daily Meal）》報導，國外不少民眾都愛去逛好市多，但某些顧客的行為可能會造成員工的困擾，報導統整社群平台的貼文，以及蒐集好市多的前員工、現任員工的意見，總共歸納出10大奧客行為。

1、把垃圾留在購物車中：許多人會留下紙杯、塑膠瓶以及食物包裝紙在購物車中，為了隨時清理遺留的垃圾，管理購物車的員工制服上都黏有塑膠袋。此外，有人指出，好市多各處都有放置垃圾桶，丟垃圾非常方便，把垃圾留在購物車非常無禮。

廣告 廣告

2、不注意其他客人、環境：好市多的員工指出，許多客人時常把購物車留在走道去拿試吃品，或是跟其他人交談，這可能會給其他人帶來不便。另外，有些顧客推車在店內走動時，眼神會四處游移，這可能會導致購物車發生碰撞，若每個人都能多加注意，購物體驗將會更加順暢。

3、隨意放置易腐壞食品：好市多員工透露，顧客在挑選冷藏、冷凍食品後，臨時改變主意不買，會隨便把商品放在某個地方，這可能導致食物變質壞掉，工作人員只能將其報廢。

4、打開包裝試吃：好市多員工透露，許多顧客會擅自打開包裝時試吃，這種狀況在農產品上最為常見。

5、帶寵物入店：顧客攜帶狗進超市購物相當常見，但這個行為不衛生也不方便，好市多員工指出，店內到處都是食物，不適合精力旺盛的動物；而且未經訓練的狗可能會隨地大小便，這會造成員工的困擾。不過導盲犬等服務性動物則是例外。

6、濫用退貨政策：好市多員工認為，濫用退貨政策很讓人惱火，指出有顧客會想到好市多退回存放多年、變質、損壞的產品。舉例來說，曾遇到顧客來退回一箱空酒瓶，或是在外風吹雨淋多年的家具。

7、亂停購物車：好市多員工指出，場內有設置很多購物車停放區，因此很討厭顧客不把購物車推回指定區域。員工認為，乖乖把購物車歸位，能造福其他顧客，也能避免不必要的交通阻塞。

8、跟員工爭論物品貨況：有員工坦言，非常樂意幫顧客找尋商品，但當顧客不相信商品缺貨，並開始出言指責時，也會讓員工感到困擾。

9、沒準備好市多會員卡：顧客在進入商店、結帳時都需要出示會員卡，但有顧客會拒絕在購物時出示會員卡、收據，這令員工感到相當惱火。

10、放任孩子在場內奔跑：好市多員工表示，許多家庭都會帶孩子到好市多購物，但最讓他們頭痛的就是不守規矩的小孩。員工指出，「沒有什麼比無人照看或走失的孩子更能耽誤工作了」。家長若讓孩子在店內四處遊蕩，不僅會干擾作業，還有可能發生危險。



回到原文

更多鏡報報導

超愛越式洗頭！他洗完「1部位」癢到爆 醫一看傻眼：滿滿都黴菌

勞工「10萬救命錢」來了！申請資格、方式一次看

登山登上床！新北人夫激戰小三70次 正宮臉綠：跟你「鬥陣」都硬不起來