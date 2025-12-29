好市多「14必吃亞洲美食」曝光！台灣之光也上榜 完整名單一次看

美式大賣場好市多（Costco）商品應有盡有，不少民眾都會前去購買食品。圖／翻攝自好市多官網。

美式大賣場好市多（Costco）商品應有盡有，不少民眾都會前去購買食品。根據近日《mashed》報導，好市多從亞洲找到各種當地零食，根據顧客評價，報導整理14個必吃的亞洲美食，就連台灣的鳳梨酥也有上榜！

1、必品閣（Bibigo）雞蔬菜蒸餃：這款韓國蒸餃採用薄皮包裹線廖，口感鮮嫩多汁，勝過很多冷凍餃子。另外，包裝內富有的沾醬也備受誇讚，幾乎獲得所有用戶的好評。

2、農心（Nongshim）豚骨拉麵：以濃郁的豬骨作為湯底，以及經典的拉麵與調味料製成，還可以搭配辣醬，滿足不同口味的需求。再加上泡的方法非常簡單，只要往碗裡倒水，放入微波爐加熱4分鐘即可。

3、宗家府泡菜：這款泡菜是南韓當地最受歡迎的泡菜品牌之一，重點是不含糖漿、味精、防腐劑等添加劑，成分表跟「自製泡菜」非常接近；除了天然以外，就連味道也受顧客好評。

4、皇家亞洲蝦餃：這款越式蝦餃是將蝦肉餡料包裹在粉皮中，在蒸熟後就可以食用，並且一盒40個蝦餃售價不到18美元（約新台幣535元），價格相當實惠，顧客表示，這款蝦餃甚至比一些點心店賣得還好吃，唯一的缺點是醬汁略為遜色。

5、必品閣雞肉香菜米你餛飩：餡料混和雞肉、高麗菜、香菜、蔥、醬油和各種香料，呈現出正宗的韓式風味，鮮美可口令人滿足。可以用平底鍋煎、氣炸鍋或水煮的方式來烹飪，增添不同的口感。且每一份只有130大卡和6克蛋白質，能滿足營養價值的需求。

6、金島韓式烤肉乾：這款豬肉乾結合甜鹹兩種風味，醃料中加入了大蒜、醬油、紅糖、芝麻油、醋和其他香料，達到了完美的平衡；口感也十分滑嫩，不用太費力嚼，就可輕鬆享用，相當美味。但缺點是含糖量較高，吃完手指黏黏的。

7、伊莎貝爾鳳梨酥：台灣的著名甜點鳳梨酥通常被當作禮物，這款伊莎貝爾鳳梨酥酥脆的黃油餅底，搭配美味的鳳梨果醬，令人垂涎欲滴。不少身在美國的人想品嘗鳳梨酥，都說這款是最佳選擇。

8、馬德拉斯扁豆（Tasty Bite）：這款罐裝食品非常適合不想做飯的人，它混合了扁豆和四季豆，用濃郁的番茄醬和香料烹製而成。只要微波爐加熱一分鐘，就可以搭配米飯、喜歡的烤餅、做成類似辣椒的配菜，或是和你喜歡的肉類一起食用。

9、驍龍（Snapdragon Foods）越南河粉：這款河粉的麵條比傳統越南河粉用的米粉略粗，但味道依然很棒，是想要快速即食的好選擇。另外，有顧客建議可以額外將牛肉、調味料或是醬汁加進湯中增添風味。

10、味之素蔬菜炒麵：這道日式炒麵配上蘆筍、蘑菇和綠花椰菜等蔬菜，淋上美味的蒜蓉芝麻醬。與其他微波爐食品不同，這些麵條不會變得像橡皮一樣難嚼。相反，它們會呈現出令人滿足的嚼勁，與蔬菜的清爽口感形成鮮明對比。不過用戶提醒這款面的鈉含量較高，要多加注意。

11、味之素烤雞肉串炒飯：這道日式炒飯裡加入了雞胸肉和毛豆、甜椒、胡蘿蔔等蔬菜，並加入了醬油、味醂和芝麻等經典日式調味料。只需微波爐加熱三分鐘，即可享用，是完美的便利餐點。

12、石火（Stonefire）印度烤餅：印度烤餅是搭配濃郁醬汁菜餚的理想之選，它能充分吸收醬汁的美味，並增添奶油的香濃口感。好市多這款烤餅價格相當便宜，可以搭配咖哩雞塊或是燒烤醬汁，但是開封後要冷藏保存，以免發霉。

13、QP美乃滋：這是一款很受歡迎的日本美乃滋，由蛋黃和醋製成。每瓶都含有4個蛋黃，使得美乃滋的口感醇厚、濃稠，蛋香濃郁。傳統上，它用於日式雞蛋三明治、馬鈴薯沙拉等菜餚中，也常用於章魚燒。

14、科克蘭（Kirkland Signature）天婦羅蝦：這款裹著麵糊的蝦子可以用烤箱烘烤，既能享受到同樣的美味，又比油炸更方便快速，且烤好的蝦子口感酥酥脆、鮮嫩多汁，一點都不油膩，烹飪方便，不到15分鐘就能享用。



