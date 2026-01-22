好市多「20年前折價卷」還能用！ 一票人喊：用了可惜啊

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名女網友透露，去美式賣場好市多採購，看到有人拿出20年的折價卷繳會員費，讓她超驚訝，引起熱烈討論，網友紛紛直呼根本「時光膠囊」。

女網友在臉書粉專「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，日前去賣場排隊結帳時，看到有人用一張老舊泛黃的折價卷付續約的會員費，對方似乎也怕會被退，沒想到真的可以用。女網友則直呼「好有年代感的折價卷，而且居然不限期，奇怪好市多在台灣有開這麼久了喔？」

廣告 廣告

貼文一出，不少人也驚呼「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」、「不如留著收藏，那個年代的500應該是現在的1000以上了 貶值貶光光」、「好市多真的充斥很多精打細算的人」、「這是什麼時光膠囊」；也有人分享「有一次去購物，正在排隊等結帳，有一位大姐拿著泛黃的會員卡，我好奇的問她，您是老會員ㄟ，她說是開幕那年辦的，我心中滿是佩服」。

對此，就有人透露，這張抵用券是高雄中華店發出無誤，至少20年以上歷史。當時業務部門為了突破消費者對台灣首見年費的排斥，特別針對特定大型企業員工專案推廣的優惠，到了1999年內湖店成立時，「Price Costco（普來勝）」這個名稱，集團則已經不再使用。而好市多也回應，這個「會員費抵用券」是早期發行，感謝會員保留至今以及長期支持。





原始連結







更多華視新聞報導

台灣好市多會員費確定調漲！ 4/1起「金星、商業卡」漲至1500元

台灣好市多10年首度漲會員費 商業副卡漲幅逾6成

女衝好市多黑五「躲貨架露胸拍照」 業者怒喊報警：禁止再入場

