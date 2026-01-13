好市多「4類商品」不能退！一堆會員卻狂搶 隱藏優惠曝光

國際中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）販售的商品多種多樣且物美價廉，還有無條件退貨的機制，吸引不少民眾前往購買。但要留意，其實好市多有4樣物品不能退貨，包括禮品卡、代金券、票券及Costco購物卡，但這些物品卻相當受歡迎，還有專屬優惠。

綜合外媒報導，好市多禮品卡之所以不能退貨，其中一個原因是因為它們和現金的處理方式相似，資金較難追蹤，且不提供防詐騙保護，因此容易被詐騙集團盯上，因此真的出現問題，退款或撤銷交易的可能性很小，利用好市多票券購買的物品也有一樣的問題。

好市多還有推出代金券，雖然它無法退貨，不過有不少收禮者喜歡在美國Fogo de Chao、Texas de Brazil、Outback Steakhouse 等餐廳用餐，就可以使用禮品卡，因為好市多有提供特別折扣，例如2張50元美金的電子禮品卡支付，只要用79.99美元就能買到，省下21美元。

最後，Costco購物卡雖然不可退貨，但在線上或到店購買後，可自用也可送禮，會員和非會員均可使用，可用於支付會員費或購買商品，也是享受專屬優惠的好方法。

