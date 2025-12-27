好市多「40萬美元龍蝦」物流途中遭劫！美FBI介入調查

1批價值40萬美元的龍蝦貨物，竟在運往美國伊利諾州與明尼蘇達州的好市多（Costco）門市途中，遭不明人士劫走。（示意圖／翻攝自pexels）

1批價值40萬美元的龍蝦貨物，竟在運往美國伊利諾州（Illinois）與明尼蘇達州（Minnesota）的好市多（Costco）門市途中，遭不明人士劫走。對此，美國聯邦調查局（FBI）已正式介入調查，但截至目前仍未公布任何結果。

總部位於印第安納州的物流公司「Rexing Companies」的執行長雷克辛（Dylan Rexing）向《福斯商業新聞》（Fox Business）表示，「這起竊案並非隨機發生，而是符合我們越來越常看到的模式，也就是犯罪分子假冒合法承運商，透過偽造的電子郵件與一次性手機，在貨物運輸途中劫持高價值貨物。對於像我們這樣的中型貨運仲介公司而言，40萬美元的損失相當重大，迫使我們做出艱難的決策，並最終推高整個供應鏈的成本，而這些成本最後都會由消費者承擔。」

雷克辛補充：「貨運仲介站在這個問題的第1線，但我們需要聯邦機構具備現代化的執法工具，才能跟上有組織犯罪網路的腳步。在此之前，這類竊案將持續干擾企業運作，並影響日常商品價格。」

對此，FBI已介入調查這起龍蝦貨物失竊案，但截至目前尚未公布任何逮捕行動。今年稍早，美國移民和海關執法局（ICE）的主要執法部門「國土安全調查局」（HSI）啟動「沸點行動」（Operation Boiling Point），目標是打擊有組織的零售犯罪。HSI在行動公告中指出，估計貨物竊盜每年造成的損失高達150億至350億美元。

HSI透露，有組織的竊盜集團經常在入境口岸、卡車休息站、貨運列車，以及供應鏈各個運輸環節中鎖定貨物下手。此外，鎖定貨物的有組織竊盜集團未必直接涉及有組織零售犯罪，但「可能與收購贓物的共同銷贓管道存在關聯。」

9月，美國運輸部（DOT）發布資訊徵詢公告，向執法機構、交通主管機關、貨運業者、其他產業利害關係人以及一般大眾徵詢意見，探討如何更有效保護美國供應鏈免於貨物竊盜。

DOT在徵詢摘要中指出：「貨物竊盜已成為美國運輸體系日益嚴重的問題，每年造成數十億美元的經濟損失。這類犯罪包括在卡車休息站或多式聯運配送樞紐中，趁機對拖車、貨櫃與貨物進行竊盜，以及有組織犯罪網路執行的高度協調行動。這2種類型皆造成重大的經濟損失、擾亂供應鏈，並在某些情況下為毒品販運、仿冒品流通與人口走私等更廣泛的非法活動提供資金。」

對此，聯邦調查局明尼亞波利斯分局（FBI Minneapolis）與好市多（Costco）在截稿前均未立即回應《福斯商業新聞》的置評請求。

