好市多「4199元買保暖神衣」 會員隔月再看愣：打到骨折了

生活中心／倪譽瑋報導

好市多會員分享，一個月前買到的潮牌保暖衣，如今再看已大打折。（圖／翻攝自臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

早買早享受、晚買享折扣！美式賣場好市多的商品，不時會祭出打折優惠；日前有會員透露，10月初買了被部分媒體封為「保暖神衣」的衣服給老婆，當時售價4199元；如今到了賣場再看到那衣服，價格已砍900元，讓他直呼「現在打到骨折了…」貼文曝光，許多人為他感到可惜，也有人建議，如果衣服尚未汙損，可嘗試辦理「買貴退差價」。

上週有會員在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文分享，10月初在好市多賣場看到保暖衣，一件要4199元「想說已經很便宜了」就先買下。結果11月中再到好市多去看，4199元打折900元，一件變成3299元，讓他哭笑不得地表示「結果現在打到骨折了」。

貼文底下，大家紛紛直呼可惜，「摸起來材質蠻一般的，特價3000多還是不會買」、「打折還是好貴啊」、「如果不在意品牌，網路上這價格可以買五件左右，而且品質不會差到哪去。衣服是消耗品，台灣潮濕不容易保存，久了、舊了就丟也不心疼！」

也有人建議，若有需要可辦退貨，「品相還好，可以退貨後重買」、「好像可以買貴退差價」、「去試試買貴退差價」；如果沒有餘力，就接受這件衣服也行「畢竟是知名登山潮牌」、「還是老話一句，早買早享受、晚買享折扣」。

