好市多「9地雷商品曝光」！專家曝損耗率高：花錢買報廢品

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，還有許多價格便宜的大份量商品，CP值超高，吸引許多消費者前往購買。但近來有外媒指出，有9類商品應該停止大量購買，否則高損耗率反而不划算，等同「花錢買報廢品」。

據《Money Talks News》報導，其實好市多大份量的食物，並不適合一般1至3人的小家庭，雖然單價看起來很誘人，不過損耗率極高，算下來其實並不優惠，反而在浪費錢，並點出9樣應該停止大量購買的商品，如下：

廣告 廣告

1.大桶香料

一般香料的有效期限在6至12個月，因此小家庭購買大份量的香料，很難在風味流失之前，使用完香料粉。

2.一大包菠菜

除非每餐都吃沙拉，2.5磅（約1.13公斤）的蔬菜才划算。

3.大份量食用油

好市多販售1加侖（約3.7公升）的食用油，足夠小家庭使用1年左右，但這時油早就隨即時間推移氧化變質。

4.大包裝糙米

糙米表層的米糠含有天然油脂，可能導致它在6個月內變質，因此要迅速吃完25磅裝的糙米相當困難。

5.大包裝調味料

好市多有販售2瓶44盎司（1.2公斤）的番茄醬，但調味料開封後品質會下降，等到打開第2瓶時可能早已變質。

6.2入麵包組

好市多的烘焙商品雖然美味可口，但不含防腐劑，若沒有及時吃完，麵包可能早就發霉了。

7.大份量麵粉

全麥粉及杏仁粉含油量較高，比較容易變質，即使是普通麵粉，放在食品櫃裡面有容易長蟲。

8.大包裝堅果

部分堅果一般市售價格昂貴，因此大份量的價格會很誘人，但要小心，因為堅果脂肪含量高，因此也容易變質。

9.罐裝保養品

雖然大份量的罐裝保養很划算，但每次使用手指沾取保養品，都會把細菌帶進去，很容易造成汙染。

更多三立新聞網報導

「我再ven一次」爆紅！小粉紅惱羞嗆台灣腔滑稽 台人回敬1圖打臉

韓國出境新規！「託運1物」慘被開行李檢查 一票人驚：之前都沒事

洗紗窗不用拆！達人拿「2便宜神物」清潔 秒變乾淨、不怕濕身

好市多連帽外套逼近5萬！內行一看驚「羽絨界天花板」：很便宜了

