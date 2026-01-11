好市多1亂象惹議！他怒喊「真的無語」網諷：台灣日常

生活中心／張予柔報導



美式賣場好市多（Costco）推車不用投幣便可以自由取用，對消費者來說非常方便，但也衍生不少推車亂放的現象。近日，一名網友在臉書社團分享，她逛完好市多後準備回車內，卻發現停車場多輛推車隨意堆放，導致她無法從駕駛座上車，只能從副駕駛座爬進車內，令她忍不住喊道「推車幫你們滿載而歸，就不能幫忙推他回家嗎？」貼文引發熱議，網友們紛紛分享自身經驗。





網友抱怨好市多推車亂丟成「台灣日常風景」，呼籲民眾使用後應該要自覺歸位。（圖／翻攝自臉書社團《好市多 商品經驗老實說》）

有網友在臉書社團「好市多 商品經驗老實說」發文，指出明明附近就有推車回收點，但仍有不少人把推車隨意堆放，「如果你老了誰要推你去曬太陽？」她無奈感嘆，呼籲民眾使用後應自覺將推車歸位。貼文曝光後，短短時間湧入破百則留言，紛紛表示「台灣文化就是這樣，習慣就好」、「現在的人都是以自己的方便為方便，才不管別人死活」、「台灣日常的風景」，有人批評「自私行為增加工作人員負擔」。

有網友緩頰，指出部分民眾可能誤認白線或空地為推車放置區。（圖／翻攝自臉書社團《好市多 商品經驗老實說》）

不過，也有網友為亂象緩頰，認為部分民眾可能誤將停車場白線或空地視為推車放置區，並非故意的。此外，居住海外的網友分享，國外好市多賣場同樣存在推車亂推的情形，像是加州灣區、聖荷西等地亦有類似狀況，照片中可見，推車一整排整整齊齊全部插在人行道上，而不是正確擺放區。





