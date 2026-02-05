好市多1公斤金條塊最新售價曝光 5個月爽賺200萬

近期黃金價格不斷飆漲，今（5）日1盎司金價一度衝破5000美元，目前回到4900美元上下。有民眾昨日在好市多發現，1公斤的金條塊要價新台幣532萬元，但同樣的金條塊，去年8月底好市多只賣340萬元而已，相當於5個月左右就漲了200萬元，投資報酬率高達56％，引起討論。

一名女網友昨日在Threads貼出照片比對，只見她去年8月29日逛好市多時，發現1公斤的24K黃金條塊售價為340萬5999元，當時她還發文詢問一塊300多萬到底算便宜還是貴，想知道是否值得投資，結果昨天她在好市多發現同樣的商品，僅5個月左右，價格已漲至532萬4399元，讓原PO超傻眼。

依此價差計算，若去年8月底從好市多購入這條1公斤的金條塊，僅5個月就可以賺新台幣約200萬元，投資報酬率高達56％。

其他網友也說「內湖店有看到這個價錢，沒幾天就被買走了」、「好扯喔，應該要趁早買進的」、「千金難買早知道」、「去年3月我買一公斤銀條，價格才4萬左右，一次買了50公斤，現在已經破12萬了，未來AI、機器人相關產業都會用到」、「看到很後悔去年沒買」、「當時如果有買，顯然是超級值得的」、「記得三年前才100多萬台幣的樣子」、「通貨膨脹下，金價沒有最高只有更高」。

