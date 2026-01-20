好市多1化妝品「恐摻蘇丹紅」一票人接退貨通知 業者這樣說

網友稱好市多通知退貨，1韓國化妝品疑遭汙染。翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說



美式連鎖賣場好市多（COSTCO）販售內容廣泛，化妝品也是不少婆媽族採買時順便放入購物車的常見品項。不過，就有網友表示，近日接到好市多電話被告知一款韓國撫紋棒涉及蘇丹紅，提醒會員進行退貨，讓接到電話的會員相當緊張，貼文一出，有大票網友表示自己也接到電話。對此，業者也澄清，產品中未檢測出「蘇丹紅I-IV」成分。

一位網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，接到好市多主動來電，提醒是否曾購買韓國一款撫紋棒，可至店進行退貨。「說是有什麼蘇丹紅……還好我懶惰，目前才擦完半支而已。」

許多會員也說有接到電話：「我們也有接到電話不過是上禮拜打來的，是說韓國廠商在他們其他產品發現染色劑，這個商品本身沒有問題，但是怕生產其他產品的時候交叉污染到」、「是說報告沒有驗出來，只是預防性下架，希望可以去退貨」。多數網友認為好市多主動通知很加分，「良心事業，寧可錯殺也不要放過。」

KAHI官方日前發出聲明，稱產品都沒有蘇丹紅檢出。翻攝IG/kahi_official_hk

其實，去年底時KAHI官方發出聲明表示，日前網路傳出精華撫紋棒含有「蘇丹紅（Sudan Red）」成分的傳聞。為此，已委託權威檢測機構進行重新檢驗，結果顯示，本公司旗下的KAHI精華撫紋棒產品中未檢測出「蘇丹紅I-IV」成分。

KAHI官方強調可安心使用，並承諾將持續以透明及科學檢測為基礎，堅持使用安心原料，確保消費者能安心。

