好市多10年首度漲會員費 皆調漲至1500元 商業副卡漲幅逾6成

台灣好市多今天（5日）公告調整台灣會員費，金星、商業會員年費皆調升至新台幣1500元，其中，商業副卡由900元調漲至1500元，漲幅逾6成、為漲幅最高者，黑鑽會員費則維持不變，新會員費自2026年4月1日起正式生效。台灣好市多上一次調整會費為2016年。

台灣好市多5日公告調整台灣會員費。（中央社資料照）

根據好市多公告內容，自2026年4月1日起，金星會員由1350元調整為1500元，相當於每月增加不到13元；商業會員由1150元調整為1500元、商業副卡由900元調整為1500元；黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最高3萬元回饋。

另外，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為1＋2，與原來金星卡一樣。

好市多表示，台灣好市多上一次調整會費為2016年。過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，調整會員費之後，將持續擴大商品優惠（如雙11及黑色星期五檔期），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉補充，黑鑽會員回饋制度維持不變。透過年度消費累積回饋，多數會員可輕鬆抵銷甚至超越會員費差額。台灣黑鑽回饋最高達3萬元，為亞洲最高、全球第二高，買越多、回饋越多。