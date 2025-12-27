好市多1200萬龍蝦遭盜 已非偶例驚動FBI！惡劣影響曝

美國價值40萬美元龍蝦遭竊。圖／翻攝自Costco官網

美國好市多（Costco）日前發生龍蝦遭竊事件，價值40萬美元（約新台幣1256萬元）活龍蝦原預計送往中西部Costco門市，但在送抵前，疑似於馬薩諸塞州湯頓市（Massachusetts）被取走；對此，物流公司執行長證實此一竊盜案，聯邦調查局（FBI）也正調查釐清。

根據《每日郵報》，美國好市多價值40萬美元（約新台幣1256萬元）活龍蝦原預計送往中西部Costco門市，卻在中途遭到偷竊，物流公司執行長迪倫．雷克辛（Dylan Rexing）指出，該起竊盜疑似被專門針對運輸高價值貨物的犯罪集團盯上。

迪倫表示，這次案件絕非偶然，12月初位於麻薩諸塞州的倉庫也曾發生海鮮貨物遭竊案，然而公司的損失不僅影響財務報表，還可能波及招聘計劃及員工獎金，除影響企業之外，也會間接導致消費者物價上漲。

針對好市多貨物失蹤案，聯邦調查局（FBI）也正調查釐清，但目前尚未公布任何嫌疑人或逮捕進展；美國國土安全調查局（HSI）則點出，每年貨物竊盜造成的損失約150億美元（約新台幣4950億元）至350億美元（約新台幣1.1兆元）之間，許多犯罪集團在貨物運輸途中，以入境口岸、卡車停靠站等供應鏈上做為目標進行偷竊，不過這些犯罪集團可能助長地下市場，因此啟動「沸點行動」，盼能瓦解貨物盜竊網路集團。



