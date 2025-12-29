好市多20年老會員曬「歷代聯名卡」直式卡曝光引驚呼

近日有一名網友分享，家中是好市多20年老會員，並貼出多年來取得的「歷代聯名卡」，其中一張為直式版本，原PO坦言，自己是聽媽媽說才知道有這張卡的存在，對此完全沒有印象，貼文吸引上千名網友討論，不少人驚呼「第一次看到直式聯名卡」，也有網友看著一張張聯名卡，勾起滿滿回憶。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文分享，從小到大家中幾乎所有日用品都仰賴好市多，最近收到好市多給的20年老會員紀念禮物「烤雞」，讓他感觸良多，直呼好市多承載了自己從童年到成年的回憶。

網友回憶，小時候跟著父母逛好市多，購買的多是零食與牛肉，長大後自己去賣場逛逛，購物清單則變成家用品與熟食，直到成家有了孩子，如今購物車裡幾乎全是尿布，好市多見證了他人生不同階段的轉變。

網友表示，這20年來家中的好市多的聯名信用卡已經更換到第4張，回頭將前3張卡片攤開來看時，才發現其中竟有一張是直式版本，對此他完全沒有印象，直到聽媽媽提起才知道。

貼文吸引千人點讚，不少人陷入回憶，「不知不覺20年就過去了，小時候最愛跟爸媽去逛好市多，現在結帳的人換成自己，每次都很心疼錢包」、「以前我帶著孩子去好市多採購，後來變成她開車帶我去採購，如今她成家也擁有自己的好市多卡，真的代代傳承」；另有網友則說，他也是老會員了，但也是第一次看到直式的聯名卡。

