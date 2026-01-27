好市多2026年4大變革一次看！美食廣場結帳前「先掃會員卡」

據外媒報導，美式賣場好市多（Costco）計劃在2026年進行4項重大變革。資料照。李政龍攝



美式賣場好市多（Costco）在全球有8100萬名付費會員，據外媒報導，好市多計劃在2026年進行4項重大變革，包括美食廣場結帳須先掃描會員卡、開設首家獨立加油站、擴大導入結帳區「預掃描」功能、推動處方藥價格透明化等，不僅能藉此凸顯會員卡價值，也能優化消費者的購物體驗。

外媒《The Motley Fool》23日報導，好市多一向以其會員福利及自有品牌商品深受顧客喜愛，2026年將陸續推出4項會員新制，希望能讓消費體驗「有感提升」。

首先，美食廣場將要求電子會員掃描，報導指出，好市多1.5美元的熱狗套餐價格40多年來從未改變。為了降低成本，好市多甚至更換了熱狗供應商。為了確保這項優惠能專屬於會員，2026年起，無論顧客在好市多美食廣場以何種方式付款，都必須先掃描會員卡，防止非會員在好市多美食廣場購買商品，從而凸顯會員的價值。

第二，好市多即將開設其首家獨立加油站，好市多除了在基本生活必需品的價格極具競爭力之外，更還以極低的油價運營，以進一步吸引會員在其倉儲式超市購物，成為好市多眾多誘人優惠之一。今年，好市多計畫在加州米申維耶霍（Mission Viejo）開設了其首家獨立加油站，與其他所有加油站一樣，這家獨立加油站也只對付費會員開放。

第三，結帳區擴大導入「預掃描」技術。好市多執行長Ron Vachris表示，預掃描技術目前已在不少賣場試辦，員工無需等待顧客掃描會員卡，即可提前掃描購物車中的商品，縮短結帳時間高達20％。Vachris指出，這項技術預計將在 2026年開始更廣泛運用，相信一定能受到會員歡迎。

第四，好市多將推動「處方藥價格透明化」，報導指出，藥品福利管理公司（PBM）Navitus去年8月宣布與好市多合作，為其客戶提供「成本加成（Cost-Plus）」的定價模式，讓會員能清楚得知好市多購買處方藥的具體成本，以及在此基礎上加收的固定利潤和藥房服務費。報導分析，這意味著好市多除了為會員提供價格極具競爭力的處方藥外，還提供了藥品福利管理機構（PBM）和藥房幾乎不存在的透明度，這無疑進一步凸顯好市多會員卡的價值。

