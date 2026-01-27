好市多2026推出4大新制 熟食區嚴格掃卡「非會員不能買」

好市多（Costco）執行長宣布將在2026年推出四項針對會員的全新制度，以強化其會員優勢，引發外界關注。

好市多宣布將推出四大福利，強化會員價勢。（圖／中天新聞）

據財經媒體《The Motley Fool》報導，好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司將在2026年實施四項重大變革，以提升會員滿意度。其中最受矚目的是熟食區將強制掃描會員卡，無論消費者用何種方式支付，都必須先掃描會員卡，以確保非會員無法享受好市多著名的1.5美元（約47.19元新台幣）熱狗套餐等優惠。

另外，好市多也計劃擴大「預先掃描」技術的應用範圍。員工可以提前掃描購物車內的商品，瓦克里斯指出，「預先掃描」可將結帳時間縮短高達20％。結合入店時必須掃會員卡的要求，這項技術將使顧客進出時能夠更加便利且快速。

好市多還將推動處方藥價格透明化。2025年8月，藥品福利管理公司納維特斯（Navitus）宣布與好市多合作，為客戶提供成本加價格模式。透過這種模式，納維特斯的會員將能夠清楚看到好市多支付的處方藥成本，以及額外加價和藥房服務費用。這種前所未有的透明度可以進一步凸顯好市多會員的價值。

另一項重大創新是在加州米慎維荷（Mission Viejo）開設首座獨立加油站。與附設在倉儲店的加油站相同，這座獨立加油站也將只對付費會員開放，且價格低於市場。

這四項新制度的推出，不但將造福全球超過8100萬名付費會員，也將改變顧客的日常消費方式。

