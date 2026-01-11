好市多3大隱藏福利揭密！會員狂推：2次就回本

【緯來新聞網】美式賣場好市多（Costco）宣布自今年4月1日起調漲會員年費，金星主卡與商業主卡年費統一調升至1500元，引發不少民眾反彈，甚至揚言剪卡。不過，有專業會員分享，只要善用免費的隱藏版服務，就可以輕鬆回本。

台灣好市多宣布漲價，金星主卡與商業主卡年費統一調升至1500元。（圖／AP／達志）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，好市多4月起調漲會員費，因為他之前是和別人一起共享會員，現在因為需要聯名卡，考慮在漲價前辦一張卡。



消息一出，引發熱烈討論，不少人分享，好市多有許多專屬服務，包括免費聽力檢測、免費驗光檢查、輪胎免費填充氮氣，「帶長輩去聽力檢測，2次就回本」、「記得開車去打氮氣一次賺至少200」、「每次去每次打，一年賺2400，聽力檢測一次省1000，好削」、「免費做個聽力檢測都賺回來了」。



另外，也有許多網友可以接受漲價，但應該要控管商品的品質，「會員費是一定要收的，但會員買不到想要的商品怎麼辦？」、「我是覺得漲價沒關係，但是我覺得獨家商品跟特價商品應該要有所控管，不要讓會員常常撲空買不到」、「漲是沒關係，但請把品質顧好，品質越來越差了」。

