好市多30吋行李箱3500元有找 會員讚爆：便宜又好推

民眾這幾年時常出國旅遊，行李箱的選擇也成為網路上熱門話題，美式賣場好市多（Costco）近日推出一款30吋前開式行李箱，價格只要3499元，吸引一票會員選購，大家直呼外觀好看，價格也公道；買過的民眾則大讚「便宜又好推」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文分享新品資訊，賣場近日上架一款瑞士品牌的行李箱，尺寸30吋，款式為近年流行的前開式，價格只要3499元。原PO發文表示，「超能裝的30吋上掀式行李箱，方便在有限的空間拿取物品，價格很不錯，顏色也很好看。」

廣告 廣告

從商品資訊來看，該款行李箱含輪胎長51公分、寬30公分、高76公分，重量5.3公斤，最大載重達30公斤，配備TSA海關密碼鎖，360度靜音輪與防刮箱殼，目前賣場上架的顏色有粉紅色及粉綠色。

商品曝光立刻引發討論，許多網友留言，「這價格真的很不錯，壞了再換一個也不會心疼」、「看起來很讚耶」、「高雄大順店只有賣粉紅色」、「今天在嘉義2色都有看到」。

買過的會員也大推，「這款可以前開也可以對開，輪子推起來很順，價格也便宜，不過殼有點偏軟，擔心不耐摔，雖然標示30吋，但實際應該只有28吋」、「去年有買酒紅色的，好用也好推。」

更多中時新聞網報導

徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓 嗨歌除夕夜

2025台灣體壇10大新聞回顧》球后難敵膝傷 戴資穎低調引退

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」