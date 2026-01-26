好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」

好市多將推出4大新制。（圖／報系資料照）

美式賣場好市多（Costco）今年將陸續推出4項影響消費體驗的新制度。外媒分析指出，這波調整橫跨美食區規範、結帳流程、加油站布局及醫療福利等層面，預料將影響全球超過8100萬名付費會員的日常消費方式。

綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。

新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金或電子支付，在點餐前皆須先完成會員卡掃描程序，意味著非會員將無法再進入美食區消費，確保相關優惠回饋僅提供給付費會員。

在結帳流程方面，好市多也將擴大導入「預掃描」技術。執行長Ron Vachris表示，員工可在顧客排隊等候時，先行以裝置掃描購物車內商品，並配合入場即掃描會員卡的制度，預估可縮短約20％的結帳時間，改善尖峰時段的排隊狀況。這部分台灣已開始實施。

此外，好市多長期以低毛利油價吸引會員至附設加油站加油，進而帶動進場消費。今年公司將首度打破慣例，在美國加州米申維耶霍開設首座「獨立式加油站」，該站點不附屬於任何賣場，屬於好市多首次嘗試此類型經營模式。雖然未來是否擴大設點仍待觀察，但目前確定僅對付費會員開放。

在醫療福利方面，好市多也將推動處方藥價格透明化。藥品福利管理公司Navitus於2025年8月5日發布消息指出，雙方已建立合作關係，將採用「成本加成」定價模式，讓會員能清楚看到藥品實際採購成本，以及額外的固定利潤與藥局服務費。外界認為，這類高度透明的定價方式在現行藥局體系中相當罕見，也進一步凸顯會員制度的價值。

