好市多4大新制影響8100萬人！ 「這1變動」台灣鬆口不排除跟進

美式賣場Costco（好市多）今年將分階段推出多項制度調整，外媒分析指出，相關變革涵蓋美食區規範、結帳流程、加油站經營模式及醫療福利政策，預料將影響全球超過8100萬名付費會員的消費體驗。對此，台灣好市多今（27日）回應，相關措施確實由總部規劃，若總部要求實施，台灣將配合跟進，後續如有服務異動，也會主動通知會員。

熱狗套餐凍漲40年 美食區改採會員卡掃描制





根據外媒報導，好市多招牌的1.5美元（約新台幣47元）熱狗加飲料套餐，價格長年維持不變，至今已超過40年，甚至曾為了壓低成本更換供應商，只為守住這項會員專屬福利。也因此，自今年起，美食區將全面實施「數位會員卡掃描」，不論使用哪種付款方式，點餐前都需先完成會員驗證，未來非會員將無法再進入美食區消費，確保優惠真正回饋給付費會員。

結帳流程升級、加油站經營模式破例調整





除了美食區規定收緊，好市多也將在結帳流程導入「預掃描」技術，提升結帳效率。至於長年以低油價吸引會員「先加油、再進場」的策略，今年也出現轉變。好市多預計在美國加州米申維耶霍（Mission Viejo）設立首座「獨立式加油站」，打破過往加油站必須附設在賣場旁的慣例。在醫療服務方面，好市多也準備引領新趨勢，推動處方藥價格透明化，讓會員能更清楚掌握用藥成本，進一步提升整體福利與信任度。

台灣是否跟進？業者：依總部指示辦理





根據《三立新聞網》報導，針對總部公布的新制度，台灣好市多表示，相關措施確實規劃於今年陸續推出，未來是否全面在台實施，將視總部指示而定。業者也強調，一向以提供高品質商品與良好購物體驗為目標，若各項服務出現任何調整或變動，皆會依照慣例主動向會員說明與通知。

