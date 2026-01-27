好市多4大新制曝光！非會員禁止進入美食區 業者曝「台灣跟進」可能

【緯來新聞網】美式賣場好市多（COSTCO）今年陸續推行4項會員制度，包括美食區規範、獨立式加油站、結帳流程、醫療福利等層面，預計會影響全球超過8100萬人的消費方式。至於台灣好市多是否會跟進？業者表示，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。

好市多今年陸續推行4項會員制度。（圖／AP／達志）

綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，已經超過40年沒漲價，甚至為了壓低成本更換供應商，只為守住這項被視為會員的專屬福利。因此，美食區將全面實施「數位會員卡掃描」，不論使用現金或電子支付，點餐前都須先完成會員驗證，也就是說未來非會員無法再進入美食區消費，確保優惠真正回饋給付費會員。



結帳流程方面，好市多擴大導入「預掃描」技術。消費者可以在排隊等候時，先以裝置掃描購物車內商品，提升結帳效率。另外，好市多也將在美國加州米申維耶霍開設首座「獨立式加油站」，打破過往加油站附設在賣場旁的慣例，屬於好市多首次嘗試的經營模式。



關於醫療福利，好市多將推動處方藥價格透明化，讓會員能清楚掌握藥品實際採購成本，以及額外的固定利潤與藥局服務費，近一步提升整理福利和信任度。



台灣好市多是否跟進？業者告訴《三立新聞網》，這4大制度調整確實是今年推出的新制，台灣目前尚未跟進，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。

