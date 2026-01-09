好市多4月漲年費！一堆人倒戈推「1賣場」完勝：超多特價品

記者鄭玉如／台北報導

美式賣場好市多近日宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，引發關注。一名網友好奇詢問，好市多的優勢是什麼，掀起熱議。有支持好市多的人認為，能提供無條件退貨，適合大量採買的族群，不過也有不少人支持家樂福，不只免年費，且特價商品多，商品份量較小，適合小家庭。

近日好市多宣布會員費調漲，就有網友在PTT發文，指好市多販售的日常用品，其實在家樂福、全聯都買得到，讓他不禁好奇好市多的優勢是什麼，「好市多的CP值會更高嗎？」

有支持好市多的網友表示，「如果是大家庭就滿划算的，就算漲價應該也是啦」、「好市多有很多品項，其他賣場都沒有，比較大的問題是果菜類腐敗得快，不過退貨服務好，所以沒什麼差」、「家庭人口數夠多，好市多就會很好買，或是可以買一些能放很久的東西，人口少也可以慢慢吃，量大有時真的滿優惠的」。

另外，過去也有網友好奇詢問「若住家附近有好市多或家樂福，哪一個更實用？」結果不少人選擇家樂福，表示「好市多只會讓你家附近塞車」、「好市多的份量不太適合一個人」、「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品大特價」、「家樂福特價品滿多的，很好挖寶」。

