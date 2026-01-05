好市多4月起調漲會員費！金星、商業主卡全變1500元

好市多（Costco）將從4月1日起調整會員年費，包括金星會員及商業會員，其中金星主卡由1350元調整為1500元、商業主卡由1150元調整為1500元、商業副卡由900元調整為1500元。

好市多宣布調整會員費。（示意圖／中天新聞）

好市多表示，上一次調整會費為2016年，過去10年間，持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

好市多說明，此次調整將從4月1日起生效，之後將持續擴大商品優惠如黑五購物周、雙11購物節等，同時深化科克蘭（Kirkland Signature）自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

