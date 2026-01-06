好市多4月起調漲會費 黑鑽不漲價反被讚更划算

CNEWS195260106a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

台灣好市多（Costco）宣布凍漲10年後首度調整會員費，將自4月1日起正式實施。金星會員年費由1350元調整為1500元；商業會員由1150元調為1500 元，商業副卡則由900元調整為1500元；黑鑽會員費維持3000元不變。消息公布後，引發會員廣泛討論。不少會員認為此次漲幅低於預期，換算下來每月增加不到 13 元，整體負擔有限。部分會員指出，黑鑽會員費未調整，加上仍享有2%回饋，「感覺更划算」。

也有會員討論是否會因調漲150元而選擇退會，多數意見認為實際消費仍可回本。有會員分享，僅保健食品、聽力檢測等服務的價格差異就足以抵銷年費；也有長期大量採購的會員指出，日常用品與飲用水的價格優勢明顯。藝人吳姍儒受訪時亦表示，自己經常到好市多採買、每日下廚使用大量食材，並不會因調漲而影響續約意願。

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，4月前舊會員續約或新會員申辦，仍將依原會員費收費，新會費將自下一年度開始適用。他也指出，調整會員費後，好市多將持續擴大商品優惠活動，包括黑色星期五、雙11等檔期，並深化 Kirkland Signature 自有品牌的價格優勢，將節省的成本回饋給會員，提供具競爭力的價格與優質商品。

在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，也有新會員表示，原本與他人共用會員，如今因應會費調整，計畫自行申辦聯名卡，並趁 4 月前以原會費入會。會員普遍指出，台灣此次調漲時點相較其他國家已相對延後，金星會員調整後年費為1500元，黑鑽會員仍維持3000元，兩者價差固定為1500元，只要透過消費回饋即可達到「回本」門檻。

不少會員也分享，4月前完成新辦或續約，明年才需支付新會費，因此近期申辦動能明顯增加。也有會員考慮升級黑鑽會員，認為在一般會員費調整後，黑鑽會員的回饋機制與整體效益相對更具吸引力。

