好市多52萬筆會員資料傳在暗網兜售 「個資是否外洩」官方回應了

美式賣場好市多日前宣布將在今（2026）年4月調漲會員年費，引起不少會員討論，沒想到，近日傳出駭客盜取好市多會員資料的消息，外傳52萬筆會員資料遭竊並公開供下載。對此，台灣好市多昨（8）日澄清，經內部查證後確認，相關資料並非好市多會員個資，並強調公司未採用外部系統商的資料管理程式，對於任何不實指控，將保留法律追訴權。

台灣好市多會員總數超過400萬人，業者日前公告，自4月1日起，會員年費將調整：金星主卡由1350元調漲至1500元，商業主卡由1150元調漲至1500元，商業副卡由900元調漲至1500元。

會員費調漲才引起不少議論，怎料，近日一名駭客聲稱盜走52萬6000筆台灣好市多會員資料，包含姓名、身分證字號、電子郵件、帳號及密碼等敏感資訊，並於7日在暗網釋出部分樣本供下載，還表示可付費購買完整資料包。消息曝光後，引發民眾對資安的擔憂。

台灣好市多隨即嚴正駁斥此傳言，表示經內部查證，確認相關資料並非會員個資，強調好市多未採用外部系統商的資料管理程式，相關系統皆由公司自行開發與維護，資料亦儲存於總公司機房。好市多重申，保障會員權益為一貫原則，對於任何不實的說法，將保留法律追訴權。

