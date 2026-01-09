好市多52萬筆會員資料傳遭暗網兜售 業者回應了

台灣好市多會員人數超過400萬人，近日有駭客聲稱，取得台灣好市多52萬多名會員的個人資料，並在暗網公開兜售。對此，台灣好市多昨（8日）澄清，經過內部查證確認，相關資料並非好市多會員的個資，強調公司未採用外部系統商的資料管理程式，對於任何不實指控，將保留法律追訴權。

根據暗網曝光的內容，駭客「Solonik」聲稱盜走52萬6000筆台灣好市多會員的個資，包含姓名、身分證字號、電子郵件、帳號及密碼等敏感資訊，並於7日在暗網釋出部分樣本供人下載，還稱可以付費購買完整的資料包。消息在網路曝光後，引發民眾擔憂資安疑慮。

對此，台灣好市多昨嚴正駁斥，表示經內部查證後，確認相關資料並非會員個資，強調好市多未採用外部系統商的資料管理程式，相關系統皆由公司自行開發與維護，資料亦儲存於總公司機房。

好市多重申，保障會員權益為一貫原則，對於任何不實的說法，將保留法律追訴權。

