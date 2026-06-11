好市多618感恩祭！家電零食下殺 滿8800現折618元「1族群」更划算

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／記者李育道報導

美式賣場好市多今年首度將618檔期擴大為連續14天的'線上感恩祭'活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品（圖／好市多提供）

618購物節進入倒數階段，好市多（Costco）也宣布加入戰局。今年首度將原本的會員感謝日擴大為為期14天的「線上感恩祭」，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、運動健身及零食飲料等多元品項，規模號稱歷年最大。其中最大亮點之一，就是單筆消費滿8,800元可現折618元，黑鑽會員更能搶先享有雙重優惠。

好市多表示，今年線上感恩祭結合全球會員感謝日（Member Appreciation Days）及618購物節檔期，希望讓會員以更優惠的價格採購夏季所需商品。活動首日6月15日由黑鑽會員率先參與專屬滿額折扣，6月16日則開放所有會員享有單筆消費滿8,800元現折618元優惠，因此黑鑽會員等同有機會享受兩次折扣福利。

廣告 廣告

因應夏季大型體育賽事及居家觀賽需求，本次檔期也推出多項熱門家電優惠，包括75吋4K顯示器、大尺寸電視、電動按摩椅、舒適沙發及紅酒櫃等商品，希望讓消費者在家打造專屬觀賽空間。搭配零食、飲料及進口食品優惠，也讓追賽事、追劇族一次備齊所需物資。

隨著天氣逐漸炎熱，多項消暑家電同步加入優惠陣容，包括空氣清淨機、掃拖機器人、氣泡飲水機、製冰機、循環扇及果汁調理機等商品，都將祭出促銷價格，協助消費者提升夏季居家舒適度。

此外，近年健康風潮持續升溫，好市多也針對蛋白粉、慢跑鞋及各類運動用品推出優惠方案。居家生活類商品則有鑄鐵鍋、廚房家電及多項居家用品同步參與活動，提供會員更多選擇。

好市多指出，活動期間若使用富邦Costco聯名卡進行線上消費，還可享有3%回饋且無回饋上限。從大型家電到日常用品，今年為期14天的線上感恩祭希望透過多元折扣與回饋機制，讓會員在618購物節期間享受更划算的購物體驗。

更多三立新聞網報導

家裡狂冒小強怎辦？網推6大滅蟑神招曝光 第一名不是拖鞋

住飯店抽50萬套房！礁溪老爺祭7天6夜大獎 漢來住房33折起

Grab併熊貓案 學者、工會籲公平會別只看股權：應納入國安與勞權評估

旅遊新選擇！淡水八里觀光公車115線登場 49元一日券暢玩熱門景點

