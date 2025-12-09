好市多8樣商品必買！20年資深員工口袋名單曝光：每年最期待這款甜點

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買，但到底有哪些物品是必買的呢？一名在好市多工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher），近來就推薦好市多12月份必買的8樣商品，不只有保暖神物，還有電器用品、美食等。

據外媒《商業內幕》報導，柴契爾表示，自己在好市多工作20年，12月的倉庫裡應有盡有，從禦寒保暖品到當季美食都有，其中有8樣產品吸引她的目光，因此想推薦給消費者。

1、Hudson女款羽絨外套：羽絨外套是冬天必備的物品，其中好市多進貨的Hudson女款羽絨外套，不只尺寸多樣，穿上去還很保暖，且不會顯得臃腫。

2、Dearfoam保暖拖鞋：近來氣溫不斷下降，讓Dearfoam拖鞋變得非常暢銷，柴契爾指出，這款穿起來非常舒適，鞋墊採用記憶海棉材質，外層針織設計也很時尚，無論是送禮還是自用都非常好，想要穿出門也沒問題。

3、Roborock QX Revo掃拖機器人：這是一款掃拖二合一的機器，利用導航技術繪製空間地圖，規劃出最佳的清潔路線，且拖把使用完還會自動清潔烘乾，集塵盒也會自動將垃圾倒入集塵袋，每7週更換一次即可。

4、Alani Nu能量飲：這款能量飲料在社群平台很受歡迎，好市多販售的冬季組合包，每盒有18罐，每罐都不含糖，熱量不超過15大卡。

5、Igloo電動冷藏箱：帶冰桶最麻煩的就是出門還要特別買冰塊，但使用電動冷藏箱就可以不用準備冰塊，也能讓食物及飲料保持低溫，內部溫度可設定在攝氏負18至20度，且只要使用車內電源就可以隨時隨地冷藏，很適合長途旅行或戶外野餐。

6、Kirkland薄荷巧克力脆片：柴契爾表示，她每年都很期待吃到這款巧克力，好市多每到年底都會推出季節性限定的薄荷巧克力脆片，是由黑巧克力及白巧克力製成，上面還會撒薄荷糖，不只可以單吃，還能變成其他甜點的配料。

7、Mikasa Home Accents蠟燭加熱燈：蠟燭加熱燈不需要點火就能融化香氛蠟燭，這款加熱燈使用的是50瓦鹵素燈泡加熱蠟燭，可以緩慢釋出香味，不用擔心會產生煙塵。

8、Kirkland洗臉巾：這款洗臉巾是用柔軟的植物纖維製成，可以溫和帶走臉上水分、彩妝品等髒污，每盒有200張，可當成日常保養流程之一。

