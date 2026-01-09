好市多CEO無預警現身南屯店！傳親自看地簽約 官方低調回7字

台中南屯店已蟬聯多年全球最賺錢好市多分店，因此獲得「世界店王」稱號。（圖／業者提供）

美式賣場好市多進入台灣後，由於產品線廣泛，還有許多獨佔與自有品牌，加上時常祭出優惠，深受民眾喜愛，更是有大量購物需求的首選，儘管近日會員費問題引起爭議，但熱度仍不減。今（9日）就有多名網友目擊到，執行長羅恩瓦克里斯（Ron Vachris）現身台中南屯店以及台南分店，引發外界猜測是親自踩點看地，對此官方低調回7字。

好市多台中南屯分店已連續霸榜全球營業額最高門市數年，因此又被稱作「世界店王」，執行長羅恩瓦克里斯的現身，更引發外界聯想，加上從前年起就傳出好市多將在台中海線設立第三間分店，但選址遲遲未確定，因此普遍猜測此行是來親自看地簽約。

根據《三立新聞》報導，對此好市多官方對此僅低調回應，執行長此次訪台「僅是例行性訪查」。

好市多近兩年動作頻繁，先是宣布將在台中開設第三間分店，地點也的確如傳言是海線，鎖定在台中西屯區精機舊廠，但實際選址仍未確定；緊接著高雄中華五路上的全台首家好市多也確定租約期滿後搬家，新地址為高雄軟體園區南側的80期重劃區（成功二路），評述達到萬坪，並有4層樓，比原賣場大至少兩倍，有望成為全台最大間的好市多，但究竟會不會附設加油站，官方並沒有給出明確答案。

