好幾天沒大便，就是腸胃出問題嗎？醫教1招自我檢測：觀察糞便顏色

許多人腸胃不好、腹瀉，就懷疑是腸道內壞菌過多，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也不一定是腸道菌所引發的。醫師指出，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。







腸道菌種的分布



振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長，相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。

腸道壞菌的增生可能由以下原因引起：

感染： 食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。

黏膜發炎損傷： 自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。

抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。





益生菌保護腸黏膜



黃任嫻指出，益生菌能保護腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，所以被視為對人體健康有益的微生物。常見的菌種包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可以改善腸道消化功能，並保護腸黏膜。

益生菌有效嗎？由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備療效須視個人的健康狀況而定；加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，故一般民眾購買時，應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。





腸道健康如何檢測？



黃任嫻說明，民眾若沒有定期健檢的習慣，可利用排便習慣、糞便顏色做自我評估。正常人1～3天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

黃任嫻表示，若糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；若為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；若粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題。

若排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，則可能是大腸激躁症作崇。

黃任嫻建議，若民眾發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因。

