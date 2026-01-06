好康來了！全家免費送「5千杯咖啡」 7-11要請1.5萬杯紅茶





超商請客喝咖啡！7-11、全家便利商店表示，自1月11日00:00起，只要在蝦皮購物下單並選擇7-11、全家取貨，全家贈送一杯冰美式，共5000杯，而7-11請喝冰琥珀小葉紅茶共1萬5000杯，名額有限、送完為止。

全家表示，1月11日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前5000名符合資格者發送「冰經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）

7-ELEVEN 說明，1月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「冰琥珀小葉紅茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

萊爾富表示，1月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單；或1月1日00:00起23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，且物流限選蝦皮海外萊爾富取件，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即可獲得（中杯／冰熱任選）特濃美式買一送一。

蝦皮官方提醒，活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為115年2月10日，兌換期限自收到序號當日起至115年2月17日23:59止

（封面圖／7-11提供）

