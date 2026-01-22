好康來了！ 文化幣、運動幣今年擴大發放

行政院會今(22)日報告文化幣、客家幣、運動幣執行規劃及成效。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今(22)日報告文化幣、客家幣、運動幣執行規劃及成效，其中文化幣擴大發放範圍，今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣；運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。

文化部表示，自112年起推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率超過9成，在行政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，自112年起18至21歲每人1200點，113年延伸至16至22歲，114年試辦13至15歲600點，直至今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣。

文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

運動部則正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目，每人最高抵用200元，民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。

運動部提醒，凡民國99年1月1日以前出生國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至動滋網(500.gov.tw)登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流(1月26日為末碼0、1，以此類推)，1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

客委會說明，本次客家幣政策發放對象包括通過114年客語認證者、獲表揚歷年客語家庭成員，以及18至49歲中籤抽籤民眾，自114年8月1日使用至12月31日，已累計消費金額近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費，有效帶動客庄在地經濟。

