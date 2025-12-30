好康報你知！北榮明年啟動「老人免費健檢」 2千名額全面採網路掛號

台北榮總醫院。游騰傑攝



臺北榮民總醫院今（30）日發出新聞稿表示，明年將提供2,000個名額的臺北市65歲以上長者免費健康檢查服務，並提醒全面採用網路掛號，不開放電話、現場登記、臨櫃或人工掛號，呼籲符合資格的長者留意掛號時程，把握名額。

北榮指出，「115年度臺北市老人免費健康檢查」共計2000個名額，分為衛生局列冊在案之特殊族群300名（包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民）及一般族群長者1700名。

北榮說，將會提供A組套1200名，B組套300名及C組套500名。掛號預約時間：特殊族群自115年1月15日（星期四）上午8時至1月19日（星期一）下午5時止；一般族群自115年1月22日（星期四）上午8時起至1月27日（星期二）下午5時止（或額滿為止）。

北榮提醒，115年度全面採用網路掛號，不開放電話、現場登記、臨櫃或人工掛號。老人健康檢查期間，每位長者僅能掛號預約單一時段（不可重複掛號），掛號後如需變更健檢時間，需自行取消後再重新掛號預約，請長者特別留意。

臺北榮總115年度臺北市老人健康檢查掛號預約流程說明

特殊族群（300名）：臺北市衛生局列冊在案之65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民。

網路掛號開放時段：115年1月15日（四）上午8時至1月19日（一）下午5時止

掛號網址：www6.vghtpe.gov.tw/reg/oldReg.do（臺北榮總掛號網站）

一般族群（1700名）：具本國身分證並設籍臺北市之65歲以上長者。

網路掛號開放時段：115年1月22日（四）上午8時起至1月27日（二）下午5時止

掛號網址：www6.vghtpe.gov.tw/reg/oldReg.do（臺北榮總掛號網站）

健檢項目共分為A、B、C三種組套：

A組套（腦肺）：胸部X光、甲狀腺刺激素、維他命B12、血液常規檢查、葉酸、鈉、鉀、鈣

B組套（腹部超音波）：腹部超音波、糖化血色素、白蛋白、球蛋白

C組套（骨密肌力）：DXA骨密度檢查、肌少症篩檢、握力、鹼性磷酸酶、血液常規檢查、尿素氮、鈣、白蛋白、球蛋白

共同項目（A、B、C組套皆包含）：簡易餐點、尿液常規檢查、健康史及身體評估、憂鬱症篩檢、認知功能評估、成人預防保健（當年度未做者）、檢查結果之保健諮詢及異常轉介、癌症篩檢（符合資格者進行轉介）

