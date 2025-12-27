好康快搶！LINE Pay Money會員破200萬 12/31前獨享優惠

記者高珞曦／綜合報導

LINE Pay Money已開通24天，會員數突破200萬，LINE Pay官方提醒，2025年12月31日前，前300萬名開通帳戶者，即享3年提領0手續費優惠，還有機會獲得最高LINE POINTS點數88點，要搶要快！

LINE Pay Money會員突破200萬，前300萬名會員2025年12月31日完成開通帳戶立享專屬優惠。（圖／翻攝自LINE Pay官網）

LINE Pay官方表示，LINE Pay Money電子支付服務12月3日正式啟動以來，截至12月26日已有超過200萬名會員開通帳戶，LINE Pay Money整合儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，提供超過5000項生活繳費項目。

現有LINE Pay用戶只要完成身分確認與金融驗證後，即可成為「LINE Pay Money」帳戶會員，透過「連結銀行帳戶」功能，就可進行「儲值」與「提領」， 立享19間合作銀行「0手續費」優惠。

針對前300萬名2025年底前完成開通帳戶的會員，加碼推出3年合作銀行提領0手續費，開通帳戶再抽最高LINE POINTS點數88點，連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳，可再抽最高88元優惠券。

此外，即日起7-ELEVEN正式支援LINE Pay Money帳戶餘額付款，讓用戶在常用的便利商店消費場景中，也能輕鬆以餘額完成支付。還可在高雄捷運使用LINE Pay「乘車碼」帳戶餘額，以及LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

用戶可透過「好康地圖」查詢可使用餘額付款之商店，同時全台有 66萬處LINE Pay支付據點支援信用卡付款，若遇上還無法使用LINE Pay Money帳戶餘額付款的地點，請民眾先以信用卡完成支付。

