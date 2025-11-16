好康沒了！韓媒：川普擬取消「武器研發費」豁免 日韓首當其衝
據多名消息人士透露，美國川普政府已於8月左右通知南韓，未來政府間武器採購，將取消武器研發費豁免，受影響除南韓，還包括日本、澳洲等印太盟國，以及北約（NATO）成員國。
《韓聯社》報導，這筆費用是所謂「非重複性費用」（Non-Recurring Costs，NC），是指美國國防承包商在武器開發或生產時產生的初期研發、設計及測試費用，根據美國《武器出口控制法》，美國國防部向外國出售特定主要武器時，需向購買國收取「非重複性費用」，藉以回收美國納稅人的研發成本。
不過，美國國防部在特定情況下，曾對盟國或戰略夥伴豁免這筆費用，主要考量包括維持美國在國際軍售競爭中的優勢，以及戰略性支援盟國。過去南韓即被視為等同北約盟國，而享有豁免，購買美國武器時，可因此節省約5%費用。
報導引述消息人士分析指，隨著這筆費用豁免取消，南韓引進美國武器的成本將增加。政策改變背後，也反映川普（Donald Trump）「交易式」盟友觀，以及他認為盟國長期在對美貿易中享有過高順差的認知。
