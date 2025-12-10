好強！大同11月營收「年月雙增」衝破48億 電子、電力雙引擎熱到發燙

財經中心／師瑞德報導

老牌大廠大同（2371）10日傳捷報！11月合併營收達48.4億元，創下8年同期新高，繳出「年月雙增」亮眼成績。受惠電子代工海外有成、重電事業單月營收暴增逾100%，加上智慧電表與馬達出貨暢旺，集團累計前11月營收突破455億元，展現強勁成長動能。（圖／大同提供）

老字號家電與機電大廠大同公司（2371）10日公布11月營收喜訊，受惠於電子代工與核心電力事業群「雙引擎」全速運轉，單月合併營收來到新台幣48.4億元，不僅較去年同期大增19.5%，更比上個月勁揚31.2%，繳出「年月雙增」的亮眼成績單，更創下近8年來的同期新高紀錄！

電子代工海外有成 迷你電腦訂單接到手軟

大同表示，11月營收能有如此爆發性成長，首先歸功於電子代工事業在海外市場的開拓策略奏效。透過與國際品牌及同業的深度合作，發揮了集團縱效，特別是「迷你電腦」新產品訂單表現持續火熱，成為推升營收的一大功臣。在集團子公司於各自專業領域穩健成長的助攻下，大同累計今年1至11月合併營收已達455.7億元，年增率達5.5%。

廣告 廣告

重電事業超狂！單月營收暴增100%

除了電子事業，大同的「老本行」核心電力事業群表現更是驚人。受惠於客戶交貨排程集中，整體電力事業群營收月增近48%。其中，「重電事業」表現最為剽悍，11月單月營收較上月翻倍成長，增幅超過100%，成為集團內的業績MVP。

此外，「智慧電表事業」也傳出捷報，日本第二世代及馬來西亞電表的持續出貨，加上內銷市場挹注，帶動單月營收月增逾70%、年增逾40%。而「馬達事業」則因應年底電信公司及北美石化業、礦業的強勁交貨需求，11月營收同樣表現不俗，月增幅度達30%。

鎖定美日東南亞 整合AI資通訊搶市

展望未來，大同公司強調，將持續優化產品結構並專注拓展海外市場。目前電力事業群在美國、日本及東南亞等區域的佈局已見成效，並掌握多項合作契機。公司將充分利用集團「合縱連橫」的優勢，將龐大的資產背景、電力設備技術與最新的AI資通訊軟硬體資源進行整合，發揮最大綜效，積極開發與當地企業及政府機關的長期合作，力拚營運再上一層樓。

老牌大廠大同（2371）10日傳捷報！11月合併營收達48.4億元，創下8年同期新高，繳出「年月雙增」亮眼成績。受惠電子代工海外有成、重電事業單月營收暴增逾100%，加上智慧電表與馬達出貨暢旺，集團累計前11月營收突破455億元，展現強勁成長動能。（圖／大同提供）

老牌大廠大同（2371）10日傳捷報！11月合併營收達48.4億元，創下8年同期新高，繳出「年月雙增」亮眼成績。受惠電子代工海外有成、重電事業單月營收暴增逾100%，加上智慧電表與馬達出貨暢旺，集團累計前11月營收突破455億元，展現強勁成長動能。（圖／大同提供）

老牌大廠大同（2371）10日傳捷報！11月合併營收達48.4億元，創下8年同期新高，繳出「年月雙增」亮眼成績。受惠電子代工海外有成、重電事業單月營收暴增逾100%，加上智慧電表與馬達出貨暢旺，集團累計前11月營收突破455億元，展現強勁成長動能。（圖／大同提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

護盤賺翻！國安基金撈660億 立委喊：救健保、補長照、去條框

別等崩盤才後悔！口袋不夠深只能省著用？立委：挺國安基金加碼到一兆

台股胖到97兆！5000億國安基金恐不夠力？官方報告曝：支持升級到1兆

股價噴太兇被盯上！華邦電10月自結「賺爛了」 年增3萬9千趴嚇死人！

