好心不丟掉！鹿港里長惜物不浪費 千件二手家具免費送

春節前夕大掃除期間，彰化縣鹿港鎮街尾里長許勝嘉看見社區大樓集中汰換的家具狀況良好，主動拍照上傳網路社群供民眾免費取用，獲得鹿港清潔隊長陳雅婷大力讚賞，認為此舉符合環保再利用精神。

彰化縣鹿港鎮街尾里長許勝嘉將廢棄家具，主動拍照上傳網路社群供民眾免費取用。（圖／翻攝 ~~我愛鹿港小鎮~~2臉書 · ）

許勝嘉居住的文化街包含園中園大樓與中山御花園大樓，兩棟建築共有220多戶住家。由於鹿港清潔隊提供春節前大型家具免費清運服務，僅廢床墊需要收費，住戶紛紛利用此時進行家具汰換。

二手家具。（圖／翻攝 ~~我愛鹿港小鎮~~2臉書 · ）

清潔隊已排定2月10日前往大樓清運，住戶陸續將汰換家具搬至一樓中庭。許勝嘉發現現場約有1200件家具，包括沙發、椅子、鞋櫃、書桌、衣櫃等各式用品，大多狀況良好。他認為直接當垃圾處理太過可惜，決定拍照後上傳網路社群，邀請有需要的民眾自行前往載取。

許勝嘉表示，民眾如發現喜歡的物品，詢問守衛室後即可載走，但不得將要丟棄的東西載來現場。他希望透過此方式讓二手家具找到新主人，實現物盡其用的惜物愛物理念。

陳雅婷指出，清潔隊清運大型家具都需出動夾子車，大樓往往需要載運好幾趟才能完成。由於隊部空間有限，載回的家具會用怪手破碎處理，除了極少數二手家具可再利用，其餘即使是品質很好的沙發或實木家具，也是一律破碎。她強調，街尾里長的作法讓二手家具找到新主人，達到垃圾減量效果，非常符合環保再利用精神。

