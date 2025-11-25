「好心人」幫代領普發1萬 他到郵局刷簿子秒傻眼

普發1萬陸續開放線上登記入帳、ATM領現，昨（24日）起郵局也可臨櫃領現金，有民眾因不清楚領取方式，在社群媒體上遇到一位假好心的網友，聲稱可以幫忙代領、快速入帳，就信以為真將金融卡和密碼寄出，沒想到卻因此掉入詐騙陷阱，到郵局刷簿子後才發現帳戶已經被通報為警示帳戶，大罵實在太可惡。

內政部警政署「165打詐儀錶板」日前公布案例，一位民眾因普發1萬元訊息太多，搞不清楚何時領取，11月初遇到熱心網友表示可以幫他代辦，誤入詐騙陷阱。民眾表示，對方還說方法很簡單，只需要「核對帳戶資料」後把郵局的提款卡和密碼寄過去，就能幫他「快速入帳」。

民眾指出，當下雖然覺得有點奇怪，但對方說得太自然，甚至還提到他有「政府合作窗口」，就信以為真，依照指示把平常較少使用的郵局提款卡和密碼裝進信封，寄到台中市北屯區一間便利商店。

11月中旬，該民眾去郵局刷簿子失敗，詢問櫃檯人員才知帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶，當場愣住。民眾進一步詢問，發現所謂的幫忙代領根本是騙局，「詐騙集團利用普發現金名義，騙人主動交出金融卡和密碼，實在太可惡。」

警政署提醒，千萬不要相信不明人士聲稱可以協助代領普發現金的話術，更不要寄送金融卡、信用卡，甚至密碼給陌生人。若收到可疑電話、廣告別理會，直接向165查證，至於普發現金如何領取，可上官方網站10000.gov.tw查詢。

