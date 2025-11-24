「好心人」幫代領普發1萬：可以快速入帳！他到郵局才知下場超慘

生活中心／朱祖儀報導

普發現金正式上路。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元正式上路，但千萬不要掉進詐騙陷阱！一名網友表示，日前有個「好心人」熱情想幫他代領普發1萬，因為網路上消息雜亂，加上對方說得頭頭是道，因此誤信對方的說法，便將郵局提款卡和密碼裝進信封寄出去，沒想到就掉進詐騙圈套，他後來到郵局刷本子，才驚覺自己的帳戶已經被列為警示帳戶。

內政部警政署165打詐儀錶板揭露一起案子，受害人表示，11月初和一名網友聊天，對方熱心提問，「你領到政府普發的1萬元了嗎？我可以幫你代辦，很快就能拿到喔！」由於普發現金消息雜亂，他不知道確切領取時間，因此聽到對方的提議有些動心。

該名網友又接著說，代領普發現金只需要核對帳戶資料，「你把郵局提款卡和密碼寄過來，就可以幫忙快速入帳。」雖然受害者當下覺得有些詭異，但因為對方說得頭頭是道，還提到自己有「政府合作窗口」，害他信以為真。

隨後受害人真的照著指示，將郵局提款卡和密碼寄到台中市北屯區某間便利商店，「我還自以為聰明地用了平常沒在使用的金融卡。那時我還以為自己在辦正事，完全沒想到這一步，竟是掉進詐騙陷阱的關鍵。」

受害人直到11月中旬到郵局刷簿子，怎麼樣都刷不過，詢問櫃員才知道出事了，「您的帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶。」他當場愣住，終於知道「幫忙代領」只是一場騙局，詐騙集團利用普發現金名義，讓他主動交出提款卡和密碼，不禁直呼「實在太可惡！」

受害人到郵局才知道出事了。（示意圖／資料照）

內政部警政署「165打詐儀錶板」指出，普發現金措施務必上到官方網站「10000.gov.tw」查詢，且無論任何理由都不要寄送金融卡、信用卡及密碼給陌生人，切勿相信不明人士聲稱可以協助代領普發現金，接到可疑電話、廣告也不要理會，並直接向165查證。

