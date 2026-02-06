好心假扮女友陪網友見阿公！正妹慘遭噁男拖進車庫性侵…法官判賠50萬元

記者吳泊萱／彰化報導

女子見網友慘遭拉進車庫性侵，事後提告求償150萬元，法官判賠50萬。（示意圖／資料照）

彰化一名男子小強（化名）在交友軟體約女網友小美（化名）外出逛夜市，並以想讓老人家開心為由，要小美假扮自己的女朋友，陪他回家見阿公，事後小強告白遭拒，被小美封鎖。不料小強竟改暱稱約小美，表示願付2500元約對方到國小運動，小美赴約慘被拐至車庫性侵得逞；法院依強制性交罪，判小強3年2月徒刑。事後小美對小強提民事求償150萬元，法院判小強應賠償50萬元。

判決書指出，小強在2023年10月間使用交友軟體約小美外出逛夜市，並在逛夜市前請求小美假扮是自己的女朋友，陪他去看阿公，小美為了讓老人家開心，同意配合。事後小強向小美告白，遭對方拒絕封鎖。

小強不死心，又改暱稱聯絡上小美，表示想約小美到汽車旅館各取所需，見小美不答應，又改口要給2500元，要小美陪他去國小操場運動，就這樣把小美騙到自家門外，要小美進車庫，隨後將人拉上車性侵得逞。

小美表示，因小強體型肥胖，自己無力推開對方，雖然事發當下已認出對方是被封鎖的小強，自己不斷抵抗、搥打對方，但還是慘遭毒手。事後小強給了她2500元，自己又驚又怕，打電話給朋友求救，並在朋友建議下報警驗傷，並對小強提告。

法官檢視相關事證，認為小美在小強改暱稱邀約性交易時，雖然有同意，但當時小美並不知道對方是小強，見面發現對方身分後，已表達不願發生關係，卻仍被硬上。審酌小強犯後始終否認犯行，且未與小美達成和解，依強制性交罪判處小強3年2月徒刑。

事後小美提告民事求償，主張小強嚴重侵害她的身體及性自主權，導致她長達2年無法正常工作、面對人群，需持續就醫，求償精神撫慰金150萬元。小強則辯稱，當下雖未詢問小美意願，但有等30秒，對方都沒反抗，並主張雙方是合意性交易。

法官審酌相關事證，發現小美在案發後哭著打電話向朋友訴苦，並在朋友建議下前往醫院驗傷並報案，不採信小強說法。法官考量加害情節、所造成的影響，以及雙方身分、地位、家庭等一切情狀後，判小強應賠償50萬元為適當；全案可上訴。

