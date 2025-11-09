好心幫鄰居關瓦斯突爆炸！陸男慘遭9成燒傷 搶救4個月離世

大陸浙江省紹興市一名男子幫鄰居關瓦斯桶，豈料瓦斯桶卻當場爆炸被嚴重燒傷，家屬8日證實，經過4個月搶救，男子仍於2日不幸離世。

錢男傷重躺在加護病房。（圖/翻攝新浪微博）

《極目新聞》報導，這名不幸離世的錢姓男子，與妻子皆為貴州省人，在浙江紹興打工，租住在一棟3層樓房的1樓，而3樓的租戶姓張，兩家平時關係密切。錢妻回憶，事發當晚7時許，獨自在家的丈夫聞到瓦斯味，擔心樓上鄰居家瓦斯外洩，於是上樓幫忙查看，「沒想到液化氣瓶突然爆炸並起火，把他整個人都燒著了。」

她悲痛地說，當她看到丈夫從樓上走下來時，「他一直問我『有沒有毀容』，但全身的衣褲都沒了，皮膚都白了。」 就醫紀錄顯示，錢男全身燒傷面積達89%。

事發後錢男被緊急送醫，一直在加護病房治療，錢妻說，狀況雖一度穩定，「但沒想到氣管血管突然破裂，導致腦缺氧並出現腦死亡，2日晚上7點左右心臟停止跳動。」錢妻說，目前丈夫遺體已火化，骨灰帶回了貴州老家，目前正在辦理後事。

錢妻表示，丈夫治療費用高達近140萬人民幣（約6百萬台幣），其中部分由醫保報銷、部分靠網友捐助，「還有50、60萬（人民幣）是借的外債，具體還沒算清。」她表示，等處理完後事，將為丈夫申請「見義勇為」認定，安慰他在天之靈。

