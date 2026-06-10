好心收留換來悲劇！街友狂踹老闆娘致脾臟破裂身亡 國民法官判11年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中一名林姓男子恩將仇報踹死老闆娘，經台中地院國民法官審理，判其有期徒刑11年。

台中一名林姓男子自稱街友、四處謀生，獲得經營小型卡拉OK店的郭姓老闆好心收留，甚至提供住處讓他盥洗，沒想到卻在與61歲李姓老闆娘發生口角後，朝對方頭部及胸腹部連續猛踹，造成肋骨斷裂10根、脾臟破裂及腦出血，住院搶救22天後仍宣告不治。台中地院國民法庭10日依傷害致死罪，判處林男11年有期徒刑。

口角演變成奪命悲劇？

檢警調查，32歲林男有多項前科，去年5月到台中找工作時，自稱是街友，只靠小費維生，獲郭姓老闆伸出援手。案發當天，郭男同意林男前往租屋處盥洗，自己則先下樓等待，不料留在屋內的李姓女友卻與林男發生口角，林男竟憤而朝李女頭部、胸腹部猛踹，導致李女肋骨斷裂10根，併發氣血胸、脾臟破裂及腦出血，最終傷重身亡。

未獲減刑？檢方痛批恩將仇報

林男在審理期間坦承犯行，但對犯案原因說詞反覆，甚至曾提及令人無法理解的內容。檢察官指出，經醫院鑑定後，認定林男辨識能力與行為控制能力並未顯著降低，且具有高度再犯風險；警方到場時也是經他人指認才確認犯嫌，不符合自首減刑要件。

廣告 廣告

檢方強調，郭姓老闆出於善意收留林男，李女更僅與他見過一次面，雙方幾乎形同陌生人，卻遭如此殘忍攻擊，直言這起案件形同「世上僅存不多的善意被抹去」，林男猶如「不定時炸彈」。

被害人家屬代理人也在法庭上痛批，體重約100公斤的林男對瘦弱婦人持續猛踹，從哀號到失去聲音，手段極其殘忍，沒有任何減刑理由。經國民法官審理後，依傷害致死罪判處林男11年有期徒刑。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

扒到剩內褲！2男搶手機遭殘暴私刑「抓雙腳半裸遊街」畫面曝 母痛哭：做錯也該送警

一夜爆富現賺11億！ 台積電副總霸氣送「500張持股」受贈者身分掀關注

「重大外逃通緝犯」蘆洲殺人逃14年終於落網！ 今押解返台狼狽畫面曝光