好心收留街友卻遭痛毆！老闆娘腦出血、肋骨斷10根不治 惡男判11年可上訴
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導
台中一名32歲林姓男子到卡拉OK店應徵，郭姓老闆聽聞他自稱是街友、身無分文，便好心錄取並提供免費吃住，未料林男工作不到3天，竟與61歲李姓老闆娘發生爭執，隨後出手毆打、狠踹對方，造成李女腦出血、10多根肋骨骨折併發氣血胸、脾臟破裂等重傷，送醫搶救22天後仍宣告不治。台中地院國民法官法庭今（10）日宣判，依傷害致死罪判處林男11年有期徒刑，全案仍可上訴。
這起案件發生在2025年，案發前2天，郭姓老闆才剛錄取林男。據了解，林男當時自稱從台東一路流浪到台中，身上沒有錢，郭男因此提供住處與三餐，並在案發當天同意讓他到住處洗澡。不料林男疑似與在家的李姓老闆娘發生口角，竟憤而動粗，以約100公斤的體型優勢攻擊身形瘦弱的李女，導致她受到嚴重傷害。
檢方指出，林男在偵訊過程中說詞反覆、語無倫次，但經醫院鑑定，並未認定其辨識能力或控制行為能力有障礙。檢方也調查發現，林男大學肄業後曾有多份工作紀錄，足以認定智力並無明顯缺陷，且犯後態度與犯行情節均顯示具有高度再犯風險。
檢方原向法院請求量處11年6月至13年有期徒刑。台中地院國民法官法庭審理後，今日依傷害致死罪判處林男11年有期徒刑，全案仍可上訴。
更多FTNN新聞網報導
高利誘惑吸走50億潛逃大陸！ 台中知名火鍋夫妻檔坐擁20多套豪宅 網怒轟：全是血汗錢
339投資人受害！台中連鎖火鍋無預警倒閉 夫妻檔疑捲數億落跑
失聯17日女山友回家了！地搜5小時艱困搬運遺體 空勤接力今早吊掛下山
其他人也在看
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
影／日本有馬溫泉大火「旅館急疏散」 神社3建築被燒毀
影／日本有馬溫泉大火「旅館急疏散」 神社3建築被燒毀
傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
股市大跌房價反而會漲？他分析3情況 網揭關鍵：時候未到而已
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導不少投資人好奇，當股市出現大幅修正時，資金是否會轉向房地產市場，進一步推升房價。近日，就有網友在PTT發文分析股市...
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
徵召不是我！民進黨前議員邱世文錯愕退黨參選
民進黨籍前林內鄉長、前縣議員邱世文原本擬參選下屆林內鄉長，後改為擬參選第一選區雲林縣議員，他原本預期將獲得民進黨雲林縣黨部「徵召」，不料名單公布時翻盤，由剛從民眾黨退黨的林靖冠獲得徵召。邱世文今（10日）宣布退黨參選；民進黨縣黨部對此強調，違紀參選將一律開除黨籍。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
不用一直跑醫院！癌症「在家化療」下半年上路 石崇良：全癌別適用
為降低醫院醫療負荷並減輕民眾負擔，衛福部持續擴大推動居家醫療。衛福部長石崇良今（10日）表示，目前正規劃在今年下半年推出「癌症居家化療」，且全癌別均適用。因應此醫療模式的改變，金管會今日也邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦在宅急症照護、住院改門診及一日手術等3大議題。