好心收留街友卻遭痛毆！老闆娘腦出血、肋骨斷10根不治 惡男判11年可上訴

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

台中一名32歲林姓男子到卡拉OK店應徵，郭姓老闆聽聞他自稱是街友、身無分文，便好心錄取並提供免費吃住，未料林男工作不到3天，竟與61歲李姓老闆娘發生爭執，隨後出手毆打、狠踹對方，造成李女腦出血、10多根肋骨骨折併發氣血胸、脾臟破裂等重傷，送醫搶救22天後仍宣告不治。台中地院國民法官法庭今（10）日宣判，依傷害致死罪判處林男11年有期徒刑，全案仍可上訴。

台中地院國民法官法庭今日依傷害致死罪，判殘忍踹死恩人老闆娘的林姓街友11年有期徒刑，全案仍可上訴。 （圖／google地圖）

這起案件發生在2025年，案發前2天，郭姓老闆才剛錄取林男。據了解，林男當時自稱從台東一路流浪到台中，身上沒有錢，郭男因此提供住處與三餐，並在案發當天同意讓他到住處洗澡。不料林男疑似與在家的李姓老闆娘發生口角，竟憤而動粗，以約100公斤的體型優勢攻擊身形瘦弱的李女，導致她受到嚴重傷害。

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檢方指出，林男在偵訊過程中說詞反覆、語無倫次，但經醫院鑑定，並未認定其辨識能力或控制行為能力有障礙。檢方也調查發現，林男大學肄業後曾有多份工作紀錄，足以認定智力並無明顯缺陷，且犯後態度與犯行情節均顯示具有高度再犯風險。

檢方原向法院請求量處11年6月至13年有期徒刑。台中地院國民法官法庭審理後，今日依傷害致死罪判處林男11年有期徒刑，全案仍可上訴。

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