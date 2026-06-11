好心救鴿子反遭檢舉！女子嚇走鳳頭蒼鷹違反《動保法》函送 結果出爐

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北市羅女嚇走捕食中的鳳頭蒼鷹，遭民眾檢舉。 圖：翻攝自農業部（示意圖）

[Newtalk新聞] 台北市羅姓女子在草地上看見老鷹抓捕鴿子，大聲怒吼「放開牠」成功嚇走老鷹，並將過程上傳社群平台，不料有網友發現畫面中的老鷹是二級保育類野生動物鳳頭蒼鷹，截圖檢舉羅女騷擾鳳頭蒼鷹覓食，涉嫌違反《野生動物保育法》，台北地檢署偵查後，認為羅女不知道鳳頭蒼鷹屬於保育類野生動物，也難認有騷擾的犯意，今日以罪嫌不足不起訴。

檢方指出，鳳頭蒼鷹是農業部公告的二級保育類野生動物，《野生動物保育法》規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。羅姓女子於今年1月22日上午9時許，在台北市中山區長安東路一段52巷旁的草地上，目睹鳳頭蒼鷹叼捕鴿子，怒吼「放開牠」致鳳頭蒼鷹受驚飛離。

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羅姓女子將過程PO上社群平台，路過以為鴿子正在交配，原來是老鷹抓著鴿子，為了不讓鴿子喪命才衝上去大吼。民眾檢舉認為羅女以此方式干擾鳳頭蒼鷹自然捕食行為，並擾亂野生動物生態，羅女被保七總隊循線查獲，認定羅女涉嫌違反《野生動物保育法》函送偵辦。

台北地檢署調查後認為，《野生動物保育法》所規範的「騷擾」，是指改變野生動物自然行為的強烈干擾。羅女當天除了「口頭警告」大聲喝斥外，並沒有使用任何工具去接觸、追逐或圍捕鳳頭蒼鷹，也沒有造成鳳頭蒼鷹受傷或受困。雖然確實打擾了蒼鷹進食，但尚未達到「騷擾」程度，加上主觀上無違法犯意，因此認定罪嫌不足，處分不起訴。

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