好心教語言竟遭強暴！女大生淚訴「難民共居」恐怖真相：根本引狼入室

荷蘭一棟混合安置難民與荷蘭大學生的公寓「Stek Oost」，驚爆在過去18個月內接獲至少20起性侵與暴力案件。示意圖／鄒保祥攝

荷蘭阿姆斯特丹一個原本被視為「社會融合典範」的創新住房計畫，如今卻淪為年輕女性的噩夢。這棟混合安置難民與荷蘭大學生的公寓「Stek Oost」，驚爆在過去18個月內接獲至少20起性侵與暴力通報。有女學生好心協助敘利亞難民學習荷蘭語，卻慘遭對方囚禁強暴，甚至傳出管理方因無法驅逐問題房客，導致住戶長期生活在恐懼之中。

共居融合美夢變調 成犯罪溫床

根據《太陽報》報導，位於阿姆斯特丹Watergraafsmeer地區的住宅區「Stek Oost」，於2016年被宣傳為解決住房短缺與促進移民融入的開創性計畫，並於2年後正式推出。該大樓安置了125名難民與125名荷蘭學生，期望透過共同生活幫助難民融入當地社會。

廣告 廣告

然而，荷蘭調查紀錄片節目《Zembla》近日揭露，這個理想社區早已變質。報導指出，該住宅區充斥著毒品交易、鬥毆，以及針對女性的性犯罪。數據顯示，光是在過去18個月內，前居民就提交了多達20起性侵犯與暴力事件的報告，相關犯罪行為最早可追溯至2022年，甚至更早。甚至有房屋協會懷疑，其中一間公寓內曾發生輪姦案。

好心沒好報！女大生憶驚恐一夜

節目中訪問了一名化名「阿曼達」（Amanda）的受害女性，揭露了一起發生在2019年的駭人案件。阿曼達表示，當時一名住在同棟大樓的敘利亞難民穆罕默德（Mohammed R.A.）表達想學習荷蘭語並接受教育，她出於善意希望能幫助他融入。

某日，穆罕默德邀請阿曼達去他的房間看電影，起初她拒絕，但在對方不斷要求下勉強同意。進入房間後，阿曼達感到氣氛不對勁並要求離開，卻遭對方拒絕並強行困住，最終遭到強暴。

阿曼達事後雖向警方報案，卻因被認定「證據不足」而無法立案。直到幾個月後，大樓內另一名女性也向管理單位投訴該名男子，認為所有女性住戶都處於危險之中，但地方政府當時表示無法將其驅逐。

正義遲到了5年。直到2024年，穆罕默德才終於被法院判決兩項強姦罪名成立，受害者分別為阿曼達與另一名女性居民。受害者律師馬赫潔（Maartje van Megen）痛批：「嫌犯竟然能在Stek Oost繼續生活這麼長時間，這簡直令人髮指。這意味著許多女性即便在自己安全的家中，也面臨著被強暴的風險。」

管理方想關閉遭拒 市府：人要去哪住？

負責管理該大樓的住房公司Stadgenoot承認情況失控。該公司代表瑪莉艾兒（Mariëlle Foppen）坦言，「我們完全不知所措，我們不想再承擔該建築群的安全責任了。」據悉，甚至連Stadgenoot的員工都曾受到威脅，公司一度考慮關閉Stek Oost。

然而，阿姆斯特丹市政府拒絕了終止該住房計畫的提議。阿姆斯特丹東區主席卡羅琳（Caroline de Heer）在回應媒體時表示無奈，「（如果關閉了）那人們該去哪裡呢？」這顯示出當局在住房短缺與公共安全之間的兩難。

儘管醜聞纏身，Stek Oost的合約目前仍預計持續至2028年4月。Stadgenoot發言人僅低調回應，並未發現2023年夏季有針對員工的「具體威脅」，但也補充坦承「公司確實有多種理由想要關閉Stek Oost。」這場原本立意良善的社會實驗，如今卻在居民心中留下了難以抹滅的陰影。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗

以為同病相憐！男乞丐掏50萬聘金娶妻竟「變小王」 氣炸提告結局曝

墾丁店家寧願倒也不降價？他揭3大致命傷 網「8字」砲轟：自作自受

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳