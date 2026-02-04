好心有好報！新北阿伯撿到存摺尋失主 順手刮中100萬大獎

新北市中和區一名退休阿伯在彩券行門口撿到1本存摺，順手購買刮刮樂，沒想到一刮就中了100萬。（台灣彩券公司提供）

今（4日）新北市中和區一名退休阿伯在彩券行門口撿到1本存摺，於是進店想請彩券行協助尋找失主，並如往常購買刮刮樂，沒想到一刮就中了100萬，阿伯事後也表示，覺得是平常做好事，神明有保佑。此外，當天傍晚遺失存摺的失主自行回到店內尋找，存摺已順利物歸原主。

拾金不昧先尋失主 阿伯順手刮出100萬

新北市中和區景新街的「威騰公益彩券行」代理人馮小姐轉述，當天阿伯在彩券行門口撿到一本存摺，隨即進店請她協助尋找失主。馮小姐半開玩笑地對阿伯說：「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」阿伯原本只是如往常購買刮刮樂，聽到這句話後，決定試手氣挑選面額較高的「2000萬超級紅包」，沒想到一刮就中了100萬元。阿伯事後也表示，覺得是平時做好事、受到神明保佑。

發生擦撞後刮中百萬 車主：考慮換車

此外，新北市汐止區中興路「大獎彩券行」同樣傳出中獎喜訊，一名年約30歲的男子在接送孩子途中發生小擦撞，送車維修後為轉換心情，隨手購買2張「2000萬超級紅包」，其中一張刮中100萬元，讓他直呼修車費有著落，甚至可考慮換車。

台彩指出，「2000萬超級紅包」為今年新春限定刮刮樂，頭獎2000萬元共有10個，100萬元則多達1200個，目前已陸續刮出多個獎項，包括1個頭獎，和42個100萬元二獎。

