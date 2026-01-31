好心有好報！烤魚店老闆去餵浪貓 驚險閃過高空砸落花盆

大陸貴州貴陽一名男子因餵食流浪貓，竟奇蹟躲過從天而降的花盆。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

好心有報是真的！大陸貴州貴陽日前發生一起驚險的高空墜物事件，一名烤魚店老闆因臨時離開原本站立的位置走去餵食流浪貓，竟意外躲過從高處墜落的花盆，驚險過程被分享到社群上，引發網友熱議和瘋傳，也感嘆若老闆還在原地，後果不堪設想。

根據陸媒《極目新聞》報導，這起驚險事件發生於1月27日晚間8時左右。從網上流出的畫面顯示，貴州貴陽一名男子正在店門口處理魚貨，距離數公尺外有一隻流浪貓在覓食，他順手拿起裝有魚雜的不鏽鋼盆前去餵貓。沒想到男子才離開原地約2秒鐘，一個花盆便從高處墜落，正好砸中原本放置不鏽鋼盆的位置，花盆當場碎裂，盆器也因撞擊而變形，場面相當驚險。

知情人士透露，事發地點位於貴陽一家烤魚店門口，影片中的男子姓石，他正是該店老闆。事後石先生受訪時表示，至今回想起來仍心有餘悸，花盆內含泥土與植栽，重量超過10公斤，若直接砸中頭部，自己現在應該是躺在醫院；但石先生透露，此次事故並非人為蓄意高空拋物，而是純屬意外。

石先生指出，事發當時，店內員工正在2樓屋頂維修探照燈，拉扯電線時不慎勾到花盆內的植栽，才導致花盆墜落。相關員工也證實此說法，並表示老闆平時為人和善，對員工相當照顧，所幸這次只是虛驚一場。

石先生進一步提到，這隻流浪貓已在店門口出沒1個多月，每逢店內宰魚，他都會順手拿魚內臟餵食，沒想到這次無心的善舉，竟成為救命關鍵。石先生也說，計畫在店門口設置簡易貓舍，讓流浪貓有棲身之所，未來若有民眾發現流浪貓狗，也可轉介到店內照顧，希望能為街頭動物盡一份心力。

