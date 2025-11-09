好心男幫鄰居關瓦斯桶突爆炸「全身89%面積燒傷」 4個月後不幸離世

瓦斯桶。（示意圖／報系資料照）

大陸浙江紹興近日發生一起令人痛心的憾事，一名來自貴州的錢姓男子今年7月為幫忙鄰居關閉瓦斯桶，意外遭遇爆炸，全身89%面積嚴重燒傷，經過4個月治療最終仍不幸離世。消息曝光後登上微博熱搜，引發陸網眾人惋惜與同情。

根據陸媒《極目新聞》報導，事發於今年7月2日，錢男當時在紹興嵊州市打工，他聞到燃氣味，懷疑是鄰居張姓女子家中瓦斯外洩，上樓查看並嘗試關閉瓦斯桶閥門；未料瓦斯瓶突然爆炸並冒出火焰，錢男瞬間被火吞噬。沒多久張女與錢男的車姓妻子趕抵現場，聽到錢男大喊「我被火燒到了」，她們立刻叫救護車，錢男隨即被緊急送醫急救。

從錢男的醫療證明得知，他的身體高達89%皮膚嚴重燒傷，需要長期在加護病房治療。但歷經4個月搶救，車女於11月7日在社群平台發布錢男訃聞，指出丈夫最終因搶救無效於11月2日晚間7時辭世，享年40歲左右。目前錢男遺體已火化，骨灰帶回貴州老家安葬，家屬正辦理後事。

車女透露，先生的治療花費近人民幣140萬元（約新台幣619萬元），部分由醫療保險與社會善款支援，但仍欠下約近人民幣60萬元（約新台幣265萬元）債務。車女悲痛表示，先生只是出於善意幫忙，結果卻搭上了一條命，還留下巨額欠款。而錢男的姊姊則表示，家屬計畫在辦完喪事後，向嵊州市相關部門申請「見義勇為」認定，希望讓錢男的善行被社會記住。

錢男離世的消息曝光後，許多大陸網友留言哀悼，「太讓人心疼了」「他是真正的好人，願好人一路走好。」這起悲劇的發生，也使大陸民眾再度關注居家用氣安全與緊急應變常識。

